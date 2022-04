Han sido muy criticadas las palabras de Irene Rosales sobre el salto del helicóptero de Anabel Pantoja en 'Supervivientes 2022' cuando aseguraba que no lo había visto porque se había quedado dormida... unas declaraciones que no han gustado a todos los seguidores de la sobrinísima y que han hecho estallar en redes sociales a todas esas personas que la siguen y la apoyan por encima de todo. Hemos hablado con Kiko Rivera y parece que a él le ha pasado lo mismo que a su mujer, se quedó dormido y no pudo ver en directo cómo su prima saltaba al agua para comenzar, por segunda vez, su experiencia en 'Supervivientes'. Kiko Rivera confiesa que apoya a Anabel Pantoja en 'Supervivientes 2022' y se declara fan de ella. Eso sí, Kiko nos asegura que Anabel Pantoja es su ganadora y se muestra contundente cuando responde: "por supuesto, cómo no". Se declara fan de ella y le apoyará durante todo su concurso: "hombre, claro"