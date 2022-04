Esta semana se ha cumplido un mes desde que Carlota Corredera puso fin a su etapa en 'Sálvame'. En un período de cambios, la presentadora dijo adiós al programa después de 13 años para, según comunicó ella misma y la cadena, sumergirse en un nuevo proyecto que dirigirá y presentará en televisión. A lo largo de todo este tiempo, la periodista no ha vuelto a aparecer en televisión. Quiso poner tierra de por medio y emprendió un viaje a Kenia con dos de sus grandes amigas. De su nuevo trabajo todavía no se sabe nada pero, después de semanas sin noticias suyas, la presentadora ha vuelto al mundo de los eventos dónde ha atendido a la prensa y se ha sincerado sobre 'Sálvame', su vida actual y sus ex compañeros de programa.