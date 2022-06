Marta Riesco ha conseguido convertirse en una de las estrellas del momento en el mundo de la televisión. No en vano la joven reportera del programa de Ana Rosa Quintana ha sido noticia en los últimos meses por su relación con Antonio David Flores. Poco después de que se supiera que el ex de Rocío Carrasco (y padre de sus dos hijos) había decidido poner fin a la relación sentimental que le unía a Olga Moreno, última ganadora de Supervivientes, saltó la bomba de la relación de Antonio David con una reportera de el programa de Ana Rosa Quintana. Y no es una reportera cualquiera Marta Riesco ya había intentado ser famosa en varios programas de televisión.