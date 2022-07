Jorge Javier Vázquez lo dejó claro hace unos días: a diferencia del año pasado, esta vez no piensa perderse la final de 'Supervivientes'. Esto implicaría encontrarse con Olga Moreno en el plató del reality, ya que como manda la tradición, el ganador de la pasada edición debe entregarle el premio a su sucesor en el puesto. Sin embargo, la ex de Antonio David Flores no estaría dispuesta a coincidir con el presentador en un mismo espacio. Ayer Olga aprovechó su presencia en plató para zanjar los rumores que apuntan a una mala relación con Ana Luque, su defensora en el programa el año pasado.