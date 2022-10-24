A.D.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Así es el cepillo alisador de Lidl que elimina los rizos de la humedad o la piscina de una sola pasada

En busca del look perfecto para que el cabello luzca estupendo, son muchas las chicas que recurren al uso del secador o algunos tratamientos como el de keratina o el alisado japonés.

Decantarse por cualquiera de estas opciones puede ser un verdadero triunfo, pero no hay que descuidar nunca las propiedades del cabello, ya que hay que mantenerlo hidratado, quitar la humedad de después del lavado, desenredarlo tras los peinados y, en definitiva, cuidarlo al máximo.

Lidl cuenta con un demandado y económico cepillo alisador con cerdas con revestimiento de cerámica de alta calidad para alisar el cabello de una sola pasada. "Fácil de manejar gracias a la pantalla led con indicación de temperatura. Rango de temperatura: 100-180 °C (en intervalos de 10 °C)", explican. Más información