El pasado dos de marzo comenzaba la nueva edición del reality más salvaje que reuniría a diecisiete concursantes que estarían dispuestos a darlo todo en Honduras. Un mes y medio después de que diera comienzo la aventura, ya comienzan a darse los tan esperados reencuentros. Durante la emisión de Supervivientes. Conexión Honduras, tenía lugar la visita de un exconcursante muy querido por la audiencia: Yulen Pereira.

Al pisar la playa, el esgrimista aprovechaba para dejar claro que no le gusta ver a su madre fuera de sí, lo que ha causado que reciba una nominación disciplinaria por parte del programa. La primera persona a la que saludaba era Asraf, a quien abrazaba cariñosamente para, después, darle la noticia de que él y Anabel Pantoja ya no siguen juntos. Reaccionaba diciendo "me has dejado a cuadros, tío" mientras le mostraba cómo se le habían puesto los bellos de punta. Para evitar que se preocupara en exceso, aclaraba que tanto él como la prima de Isa Pi se encuentran bien.