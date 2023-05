Susanna Griso ha sido una de las amigas de Paloma Cuevas que se ha pronunciado públicamente sobre la comentadísima visita de Enrique Ponce y Ana Soria a 'El Hormiguero'. Lejos de su discreción habitual, la presentadora de 'Espejo Público' reconocía en su programa que no entiende el por qué de esta entrevista y dejaba en el aire que la joven quiera saltar a la fama tres años después de comenzar (oficialmente) su relación con el torero. "El único motivo que se me puede ocurrir es que quieran oficializar la relación. Que la presente como novia y futura esposa. Lo que no sé es si han medido las consecuencias" apuntaba, preguntándose si quizás Ana Soria "tal vez vaya a 'El Desafío', por ejemplo, y que se haga influencer".