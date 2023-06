Alma Bollo ya está en España después de ser expulsada por la audiencia de 'Supervivientes'. La hija de Raquel Bollo visitó anoche el plató de 'Tierra de Nadie' y protagonizó una fuerte discusión con Isa Pantoja, que afeó el comportamiento que tanto ella como su hermano Manuel han tenido con Asraf en la isla.

Isa se dirigió a su prima en un tono conciliador pero no ocultó su malestar por lo ocurrido en las últimas semanas: "Lo único que te tengo que decir es que ha habido ciertas actitudes que no he entendido y que no me gustan". "Las imágenes no mienten. ¿Asraf te ha insultado por detrás y te ha chillado a la cara, como tú has hecho con él?", le preguntó a Alma, que respondió con un "sí" rotundo.