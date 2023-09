"Tuvimos una comunicación muy recurrente donde intercambiábamos pareceres. Ella siempre me daba mucho su opinión", comenzó diciendo Pedro Sánchez a la salida del tanatorio en el que se ha instalado la capilla ardiente de la comunicadora. "Lo que siempre me demostró es ser una persona entrañable, una mujer completamente comprometida con su tiempo y un referente que trasciende el propio mundo de la comunicación. Porque ella era una mujer absolutamente polifacética que dio ejemplo a muchas cosas. Que siempre enarboló la bandera del compromiso y del respeto", prosiguió en sus palabras el presidente del Gobierno en funciones. "Ha sido una mujer que ha abierto mucho camino a las mujeres periodistas. No solamente rompió techos de cristal sino también creo que rompió muchos esquemas en la comunicación representando muchas generaciones".