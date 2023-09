Ana María Aldón ha hablado con franqueza de su desaparición. "Estoy un poco perdida", ha reconocido a sus seguidores la exmujer de Ortega Cano que, adelanta, tiene importantes proyectos entre manos.

La andaluza hizo la revelación a través de su cuenta de Instagram, mientras viajaba en coche. "Ya sé que estoy un poco perdida, de las redes, es porque estoy trabajando mucho, mucho, mucho", ha afirmado.

Según sus propias palabras, Ana María Aldón está "sin parar, de un lado para otro, desde las 7.15". "A veces cuando me voy a echar por la noche no siento las piernas ni la cabza", reconoce. Para muestra, un botón: "Esta noche desde las 5 de la mañana despierta. Yo quería ponerme a hacer cosas, porque como tengo un proyecto muy importante para mí que va a salir a la luz y que me lleva todas las neuronas, todo el día estoy para arriba y para abajo", afirmó.