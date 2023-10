Gloria Camila, hija de José Ortega Cano, estalló en sus redes sociales tras los comentarios que recibió por parte de sus seguidores tras compartir un vídeo en su perfil. "No debo justificarme", aseguró en una publicación, donde quiso contestar a sus seguidores. La influencer también es hija de Rocío Jurado, que fue una de las cantantes más queridas y emblemáticas de España.Gloria Camila ha dejado de estar en la primera línea del mundo del corazón pero sus publicaciones en redes sociales siempre generan polémica de una u otra manera. Tiene una legión de fans que le apoya en todas sus decisiones y no es la primera vez que les pide ayuda. En este ocasión, lo ha hecho para denunciar el "acoso teléfonico" al que se ve sometida: "He vuelto a tener llamadas de número ocutlo". Hace unos días la hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano ha colgado un vídeo en el que se la puede ver mandando a su empleada del hogar recoger las cacas de su perra, lo que no ha gustado nada a sus seguidores: "Esto es maltrato", "es simplemente bochornoso y vomitivo. Indignante que hayan jóvenes que tengan como referentes a este ser. En fin." La joven ha empezado la temporada colaborando en Espejo Público junto a Susanna Grisso, una participación que ha vuelto a colocarla en el centro de la polémica por eso ahora ha decidido explicarse en sus redes sociales y aclarar una polémica con Ana María Aldón sobre la que ha echado más leña al fuego.