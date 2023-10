Isabel Pantoja estaría negociando dar las Campanadas de Fin de Año en Televisión Española. Así lo publica en exclusiva la revista Diez Minutos, que asegura que la cantante, desesperada por generar más ingresos que le ayuden a solucionar su difícil situación económica, está negociando con la cadena pública para tomarse las uvas en La Primera. La madre de Kiko Rivera e Isa Pantoja, se encuentra totalmente alejada de sus hijos, llegando incluso, según parece, a decidir que no acudan a su funeral e incluso a quitarles de su testamento, dejándoles solo la legítima herencia. Y ahora parece que está en la recta final de un acuerdo para dar las Campanadas que va viento en popa por ambas partes según han confirmado a Diez Minutos fuentes cercanas a Isabel Pantoja. Sin duda se trataría de una buena oportunidad para que la tonadillera puede generar más ingresos ahora que Hacienda ha dado el paso de embargar todos sus ingresos como persona física. Sin embargo, TVE desmiente estas negociaciones de las que habla la revista. Aunque no se sabe aún quién acompañará a la audiencia de TVE la última noche del año, en 2022 lo hicieron Ana Obregón y Los Morancos, lo que sí parece seguro es que no lo hará la artista.