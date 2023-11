Mediaset anunciaba el pasado mes de mayo el final de Sálvame tras 14 años en las tardes de Telecinco. Algo sobre lo que han hablado largo y tendido en La Resistencia Kiko Matamoros y Belén Esteban. A pesar de que La Patrona no quiso pronunciarse al respecto, el colaborador dio su versión de los hechos señalando, en primer lugar, la que fuera su cadena de televisión después de tanto tiempo: "Yo respeto mucho a Telecinco, quiero mucho a Telecinco y llevó a Mediaset en el corazón. Pero por una razón: porque me han dado 24 años de comer a mi y a la gente que ha estado a mi lado. En ese sentido yo se lo agradezco muchísimo por lo que ha supuesto en mi vida".Todo ello para, a continuación, reconocer que la cadena estaba en todo su derecho: "Cualquier empresario puede hacer lo que entienda que le conviene a su negocio. Que te puedes equivocar, pero que es una decisión legitima e incluso lógica". Mientras tanto, Belén Esteban tan solo decía sentirse muy agradecida por el cariño de la que fue su casa durante todos estos años. A continuación, Kiko Matamoros ha recordado cómo se enteraron del fin del programa: "Salió en El Mundo publicado y nosotros estábamos en el plató y dijimos que estábamos en la puta calle. Nos enteramos haciendo el programa".

A pesar de que se había mantenido al margen durante este tramo de la entrevista, Belén Esteban cortaba a su compañero para recordarle que Mediaset llevaba ya varios meses jugando en contra del programa, lo que auguraba un futuro no demasiado esperanzador: "Nos estuvieron jodiendo dos meses".

Varias semanas más tarde, El Mundo publicaba dicha información hasta el punto de llegar al plató de Telecinco, donde los colaboradores y colaboradoras habituales del programa se pronunciaron acerca del mismo. En este momento de la entrevista, Belén Esteban le ha pedido a David Broncano a no seguir hablando acerca del final de Sálvame porque preferían no seguir hablando sobre el tema: "De este tema no queremos hablar. Mejor no, David". De ahí que el programa siguiera su curso natural y no se volviera a hablar sobre el tema.