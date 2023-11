Telecinco última los detalles para la emisión de 'Desnudos por la vida', que todavía no tiene fecha de estreno confirmada. La cadena de Mediaset ha desvelado el casting completo que participarán en la primera temporada de su nuevo formato y que estará compuesto de dos equipos de chicos y chicas.

La modelo Marisa Jara, la influencer Laura Matamoros, la periodista Samanta Villar y Soraya Arnelas en el grupo femenino; y el ganador de 'Supervivientes 2023', Bosco Martínez-Bordiú, el catante y actor Pablo Carbonell, el actor y modelo Nicolás Coronado, el medallista olímpico Damián Quintero y el cocinero Ramón Freixa, en el equipo masculino, protagonizarán este programa junto a Anabel Pantoja, Jenny Llada y Cristobal Soria, nombres adelantados en exclusiva durante las últimas semanas por YOTELE.

Uno de los momentos más emotivos del programa se ha vivido cuando un concursante ha roto su silencio para hablar de su dura lucha contra el cáncer. "Yo he pasado por una enfermedad, no una, sino dos veces. Ha sido lo más duro que he pasado en mi vida, pero hablar con el espectador y decirle he pasado dos veces por esta enfermedad, pero por prevenirlo estoy aquí'... dar este mensaje en primera persona es fundamental, es tan importante la prevención... es lo más importante", ha dicho en la presentación del programa ante la Prensa.