Más de un millón de euros en juegos. Ese es el asombros bote al que aspiran Moisés y Óscar en Paspalabra. Sin embargo, ni el programa les está poniendo fáciles las cosas, ni ningunod e los dos concursantes cede terrero en su lucha por completar el rosco final.

Tal es así, que tras ocho programas consecutivos, el concursante riojano ha caído una vez más en la silla azul, rompiendo así su racha de victorias. Y es que tras una larga racha con el color naranja de ganador, Moisés cedió el inevitable relevo a Óscar en El Rosco de la pasada tarde. El riojano fue víctima de un fallo de novela y no pudo remontar ante un rival que recuperó sus mejores sensaciones. De esta forma, regresa a la Silla Azul después de ocho programas consecutivos. Le podrían haber afectado los nervios a Moisés tras tanto tiempo sin pasar por esta prueba. Además, la aspirante ha llegado con una ilusión y un entusiasmo tremendos. Cova, sin duda, puede estar orgullosa por su gran participación. Sin embargo, el concursante se ha mostrado seguro en cada respuesta y no ha dado pie a la sorpresa. Hay que tener en cuenta que Moisés lleva con un entrenamiento de 128 programas, con el que suma con este triunfo en la Silla Azul, y la veteranía puede pesar en una prueba tan exigente. No obstante, Cova ha demostrado que apunta muy alto.