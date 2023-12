El 4 de septiembre, la presentadora María Casado, de 45 años, y su pareja, la artista Martina diRosso, de 33, dieron la bienvenida a su hija, Daniela. “Pesé 3,590kg y medí 51cm. Gracias por mandarle a mis mamis tanto cariño estos días. Me encanta mi familia…”, anunciaron ambas en una publicación conjunta en sus respectivos perfiles de Instagram. Acompañando el mensaje, publicaron una foto de la pequeña para compartir la feliz noticia. Este lunes, poco más de tres meses después, la noticia ha sido que la pareja ha puesto fin a su relación. “Martina y yo hemos dejado nuestra relación de pareja, pero seguimos siendo familia por y para nuestra Daniela, a quien amamos por encima de todo. Gracias por vuestro cariño y respeto. Os mando un beso gigante entre biberón y biberón”, ha publicado la periodista en las historias de su cuenta de Instagram. DiRosso ha hecho lo propio en su perfil, aunque esta vez el comunicado no ha sido conjunto. “Quería contaros que María y yo ya no estamos juntas, pero tenemos una hija preciosa cuya felicidad y bienestar es nuestra prioridad. Ha sido bonito caminar juntas estos años y me siento afortunada por ello. Hemos tenido una hija a la que adoramos y a quien disfrutamos juntas y por separado”, ha asegurado la fotógrafa y cantante catalana en sus historias.