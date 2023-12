Tras la polémica que se ha formado con la entrevista a Ángel Cristo junior en De Viernes, el programa presentado por Santi Acosta en Telecinco, la siguiente en pasar por este espacio ha sido Isa Pantoja. Una polémica entrevista en la que habló sobre sus peores momentos en Cantora. A consecuencia de esta entrevista, la hija de Isabel Pantoja desapareció en las redes sociales, y no ha sido hasta este martes cuando ha retomado su vida como influencer: "Me siento más liberada". Y es que Isa Pantoja aseguró que necesitaba dejar las redes: "Necesitaba estar desconectada por salud mental". En cuanto a la entrevista, la hija de la tonadillera considera que fue "superbonita, llena de sentimientos", sin incidir mucho más en sus fuertes declaraciones. También ha contado lo que ha hecho estos días de desconeción, "mis días han sido estar con ellos (con su marido y su hijo), comprando cosas de navidad, haciendo alguna receta, deberes, ver series... esa parte que no enseño aquí".