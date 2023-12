Unas preocupantes publicaciones en el médico hicieron preocupar a los seguidores de Amor Romeira, colaboradora de Fiesta, el programa que presenta Emma García en Telecinco. Si bien, la canaria ya anunció que estaba a la espera de unos análisis que, finalmente ya han llegado, tal y como comentó en un vídeo que publicó en las redes sociales: "Algo malo". Y es que, como aseguró ella misma en el vídeo, "iba con mi mente hipocondriaca y ya me esperaba algo malo" tras recoger los análisis. Sin embargo, tal y como confirmó, "estoy sana como una manzana". Así que los médicos no le han encontrado nada, con lo que sus anteriores dolencias pudieron deberse a distintos factores, como ella misma había reseñado, que no tenían nada que ver con su estado actual de salud.