La presentadora María Patiño ha aprovechado el día de Reyes para soltar una bomba a través de sus redes sociales, justo el día en el que María Verdoy tomaba las riendas de su querido Socialité: "Mujer embarazada". Y es que en una publicación de la red social X (antigua Twitter), María Patiño contó: "No dejo un legado, continuo trabajando . Mujer embarazada…". Y esto, lógicamente ha hecho arder la red social, ya que muchos han creído que la presentadora estaba anunciando que estaba embarazada. De hecho, muchos se han lanzado a felicitarla por ello. Sin embargo, María Patiño no se refiere a que esté esperando un hijo, sino que aludía a las declaraciones de su susituta, María Verdoy, donde agradecía el trabajo desempeñado tanto por María Patiño como por Nuria Marín en Socialité. Es más, lo que trata de decir María Patiño es que no se ha retirado, sino que sigue trabajando y ya tiene nuevo proyecto en firme.