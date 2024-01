Bertín Osborne ya dio su versión sobre lo ocurrido. Sin embargo, Gabriela Guillén ha apostado por el silencio. Hasta ahora. En '¡De viernes!' cuenta cómo fue el momento en el que el cantante se enteró de que ella estaba esperando un hijo de él. “Me dijo como una palabrota. ‘No me jodas’, o algo así. De hecho pegó a la ventana, se puso como muy violento”, relata en la esperada entrevista. Tras conocer la noticia, Bertín le dejó claro cuál iba a ser su postura, una que ha cambiado con el paso del tiempo. "Me dice que si quiero tener a mi hijo pues que él iba a estar, me iba a apoyar, pero nuestra relación no iba a seguir. [Dijo] ‘Si tienes al bebé, nuestra relación no puede seguir. Pero si no lo tienes, nuestra relación sigue", asegura. Ahora comienza la cuenta atrás para una de las intervenciones televisivas más esperadas, la de Gabriela Guillén en relación a todo lo que rodea a su hijo y Bertín Osborne. En este sentido, dos de las mujeres más importantes en la vida del presentador han comentado esta intervención.