La paternidad de Bertín Osborne sigue dando que hablar. Después de que Gabriela Guillén diese a luz al sexto hijo del cantante el pasado 31 de diciembre y de las incendiarias declaraciones del presentador asegurando que no sería padre "porque no me toca", la joven permanece recluida en su domicilio, junto a su madre y alejada aunque al tanto de toda la polémica generada. A pesar de que estos deberían ser los días más felices en la vida de Gabriela Guillén tras convertirse en madre de su primer hijo el pasado 31 de diciembre, no están siendo momentos fáciles para la ex de Bertín Osborne. La actitud del cantante, que ha dejado claro que no piensa ejercer de padre y ha revelado en ¡Hola! Que se enteró del nacimiento del pequeño un día después y a través de un amigo en común, unida a la presión mediática que está soportando desde hace meses, han hecho que la paraguaya estalle. "Si el niño no nace seguiremos con la relación y si sigues adelante lo dejamos", son las palabras con las que reaccionó el cantante cuando supo que la joven estaba embarazada. Ahora comienza la cuenta atrás para una de las intervenciones televisivas más esperadas, la de Gabriela Guillén en relación a todo lo que rodea a su hijo y Bertín Osborne. En este sentido, dos de las mujeres más importantes en la vida del presentador han comentado esta intervención.