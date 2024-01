Ana María Aldón no pasa por su mejor momento dentro de la casa de GH VIP. Mientras en el terreno personal la diseñadora de San Lucar de Barrameda vive un momento dulce junto a su novio Eladio, con el que tiene planes de boda, en lo que al reality se refiere no hay semana que no viva un encontronazo con alguno de sus compañeros de aventura. En esta ocasión ha sido una riña con Finito la que ha hecho que la exmujer de José Ortega Cano haya acabado entre lágrimas.

Las chispas saltaban cuando Ion Aramendi pedía a la andaluza que se posicionara detrás de cuál de los nominados quería que abandonase la casa, una decisión que Ana María tenía muy clara y se colocaba detrás del hermano de Keroseno. Se desataba así un enfrentamiento que acababa con la diseñadora en el confesionario.