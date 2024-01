Jessica Bueno y Luitingo, ya no se esconden. Después de negar que entre ellos hubiese algo más que una bonita amistad, la modelo y el cantante de "Operación Camarón" parecen haber iniciado una relación que por el momento no se atreven a catalogar pero en la que no paran de lanzarse numerosos gestos de cariño a través de redes sociales.

Precisamente, Intagram se ha convertido en el espacio en el que ambos comparten los planes que están haciendo en estos días. Unos planes en los que laa familias de ambos están jugando un papel importante. De hecho, la de Sevilla ya ha conocido a la madre de Luitingo, un momento que el cantante no dudó en colgar en sus redes. A pesar de negarse a ponerle un nombre a la relación especial que abos mantinenen, ninguno de los dos se corta a la hora de profesarse su amor. Es más, en estas últimas horas la pareja ha dado un importante paso en su relación al declararse su amor como no habían hecho hasta ahora. El primero en hacerlo ha sido Luis, que ha abierto su corazón sobre lo afortunado que se siente de tener a su lado a una persona como Jessica Bueno: "Eres especial. Tienes una luz diferente y única. Te quiero con todas las fuerzas posibles. Te haré la mujer más feliz del mundo, te lo mereces. Te amo". Pero los seguidores de la pareja no se creen las exageradas muestras de cariño del cantante hacia la ex de Kiko Rivera: "Ya mismo separados", "este hombre es de lo más pesado" o "ese el amor lo tiene donde yo te diga", son algunos de los comentarios que han aumentado tras la última publicación de la pareja. El gento del cantante con su novia no ha gustado a muchos que ya auguran un final próximo como la otra pareja del concurso: Zeus y Susana.