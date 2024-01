Después de meses convulsos por sus declaraciones sobre la familia Campos, Edmundo Arrocet dejaba las puertas abiertas a una reconciliación hace tan solo una semana, asegurando que si se encontraba con alguna de ellas no tendría problema en saludarlas... pero parece que ahora ha cambiado de opinión. "Que me dan los mismos" ha dicho el humorista nada más escuchar hablar de las Campos y ha asegurado que "se han portado muy mal conmigo como han hablado mal de mí. Han dicho que lo peor que le ha ocurrido a Teresa he sido yo en su vida. Y claro, el que vivió con Teresa soy yo".