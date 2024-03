Tres años después de su separación de Bertín Osborne, Fabiola Martínez continúa encadenando proyectos y este lunes se ha estrenado en Baila como puedas, el nuevo concurso de Televisión Española. La venezolana quiere terminar de soltarse la melena, el que será su principal objetivo en el programa. Su primera coreografía en pareja, junto a su compañero de baile, Iván Guijo, ha sido al son de TQG, el éxito de Karol G y Shakira. Al terminar el número, Martínez ha expuesto sentimientos encontrados: "Nunca me había visto así, bailando en un escenario. La verdad es que sientes que quieres llenarlo, pero claro...". Pero el zasca más duro vino de la mano de Yolanda Ramos, "A ver, Fabiola. Esto no quiero que te siente mal. Creo que te daría todo menos corte si bailaras", soltaba la cómica, sin miramientos, y añadía: "Lo que has demostrado es algo que, durante muchos años, tú misma te has creído. Pasearte y hacer cosas. No, amiga. Y si eres venezolana, no tienes por qué ser sensual. Preferimos a una tía que levante la pierna y se haga daño que a una mujer que se menea de un rincón hacia otro haciéndose la sexy".