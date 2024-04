Van pasando los días para Kiko Jiménez en 'Playa Limbo' y ahora, en una conversación con Kike Calleja ha hablado sobre su relación con Sofía Suescun y los sentimientos que tiene por ella. "¿Cuándo vamos de boda?", le preguntaba Kike Calleja a su compañero y este confesaba las ganas que tiene de casarse con Sofía: "Ojalá pronto. Yo, por mí, vamos... con verla aparecer por aquí me casaba si hace falta mañana". Además, el superviviente aseguraba que si hace falta "hincará rondilla" y que no le tiembla el pulso con esto: "Lo tengo clarísimo, como tantas cosas que tengo con ella, que quiero que sea la madre de mis hijos, que quiero vivir con ella toda la vida, lo tengo muy claro, pongo la mano en el fuego", confirmando así que desea formalizar su relación con Suescun y tener hijos con ella. Además Kiko confesaba que tanto él como Sofía tienen claro que sea algo íntimo: "Somos muy nuestros, muchas veces lo hemos pensado, queremos hacerlo de viaje nosotros solos o con Maite y mi madre, pero en la intimidad, no con toda la familia en una iglesia, eso no".