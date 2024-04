Bruno Vila está viviendo momentos complicados durante su participación en 'Bailando con las estrellas'. Pese a que el gallego cuenta con el apoyo del público del programa, lo cierto es que el resto de concursantes y los miembros del jurado no creen que el Mozo de Arousa merezca seguir en la competición.

En el último programa, Bruno Vila escuchaba bastante afectado cómo sus compañeros se quejaban de que él siguiera en el concurso mientras otros participantes con mayor nivel que él han sido eliminados. Sea como fuere, Bruno no se rinde y no se deja achicar por las críticas, y sigue semana tras semana preparando las coreografías de su maestra de baile, Marta Blanco. Para la semifinal de 'Bailando con las estrellas' Bruno ha defendido sobre el escenario un Freestyle contemporáneo al ritmo de 'What was I made for?' ¿Le habrá gustado al jurado?