Después del resultado del programa , Moisés ha tenido que enfrentarse a La Silla Azul. Óscar lo adelantó en el último momento en el enfrentamiento y aunque el riojano luchó para tratar de asegurar su continuidad en Pasapalabra, no fue capaz de superar a su contrincante.

La nueva aspirante a convertirse en concursante de Pasapalabra que se ha enfrentado a Moisés en la Silla Azul ha sorprendido a todos con la curiosa razón por la que ha acabado ahí. “Iba a venir mi marido al casting y como no podía me ofrecí a ir yo y me aceptaron”, ha comentado ella al llegar al plató.