La relación de Ángel Cristo Jr. y Aurah Ruiz se haya ido resintiendo en las últimas semanas y ambos, ahora, han protagonizado una gran discusión en su playa que confirma que no pasan por su mejor momento en 'Supervivientes'.

Aurah y Ángel han tenido, desde que llegasen a Honduras, una buena relación, pero este gran enfrentamiento parece que podría haber roto su amistad para siempre. Que el hijo de Bárbara Rey le dijera a su compañera que había pensado como líder que ella, al día siguiente, no iba a ir a pescar porque alguien "se tenía que quedar cocinando", no le gustaba nada a ella y terminaba en una fuerte bronca: "¿Por qué me toca a mí?".