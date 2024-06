Los espectadores ya pueden ir despidiéndose de los Mozos de Arousa; al menos, en horario de fin de semana. Los jóvenes gallegos habían conseguido cosechar tal éxito que Telecinco había apostado por darle dos horar más a la semana y comerse sesenta minutos diarios de 'Fiesta'. Sin embargo, la aventura no ha durado tanto como los espectadores podían esperar y ahora tendrán que conformarse de nuevo con verlos en la pequeña pantalla de lunes a viernes. Bruno, Raúl y Borjamina se han convertido en tres de los gallegos favoritos de la audiencia. El trío aterrizó en Telecinco en mayo de 2023 para participar en 'Reacción en Cadena' y de momento no ha habido equipo que consiga desvancarles en la 'complicidad ganadora'. Y es que los concursantes no dejan de superar récords y están a punto de conseguir la hazaña de ganar dos millones de euros.