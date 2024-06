Los últimos meses no están siendo nada fáciles para Nacho Palau, que atraviesa ahora uno de los momentos más complicados de su vida. El ex de Miguel Bosé anunció el pasado mes de noviembre que el cáncer de pulmón que superó había reaparecido este verano: «Hay un momento que dices, 'no puedo más', de esta no salgo y ¿para qué?», confirmó en una aparición en '¡De viernes!', completamente irreconocible.

Por si hacer frente de nuevo a la enfermedad que casi acaba con su vida no era suficiente, el exconcursante de 'Supervivientes 2022' sufría un nuevo varapalo personal: su madre, Lola Medina, acaba de fallecer.