Alejandra Rubio se ha convertido en la protagonista inesperada de la jornada. Tras cerca de 5 meses de relación con su novio Carlo Costanzia, la pareja daba la sorpresa anunciando su embarazo. Las reacciones a esta inesperada noticia no se han hecho esperar y una de las que más expectación despertaba, la de la madre de la influencer ya ha salido a la luz.

Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, ha roto su silencio en una reciente entrevista en el programa en el que colabora habitualmente, 'Así es la vida', donde ha abordado las críticas y malentendidos que han surgido en torno a su vida personal y profesional. Recién llegada de unas vacaciones en Ibiza con Carlo Costanzia, la hija de Terelu Campos ha confesado cómo ha digerido la cantidad de comentarios que ha recibido tras anunciar su embarazo: "Peor de lo que me esperaba. Soy un poco ingenua y pensaba que la gente no iba a tener tanta maldad. Ha habido comentarios fuera de lugar".

Sin pelos en la lengua, ha cuestionado la hipocresía en las críticas que ha recibido, especialmente las de algunas mujeres que se dicen feministas: "Mucho feminismo, pero mujeres que os he visto en el vídeo, qué vergüenza". Defiende que ser madre no es algo indigno ni malo y critica a quienes la juzgan sin conocer su realidad, y no ha dudado en defender su trayectoria profesional y su esfuerzo: "He trabajado seis años por la noche, de martes a domingo, hasta las seis y pico de la mañana". También ha asegurado que ha terminado su carrera y que trabaja tanto como cualquier otro periodista, a pesar de no tener un título en periodismo.

Finalmente, Alejandra ha abordado las críticas sobre su hábito de fumar durante el embarazo. La joven reconoce que fumar es un vicio muy malo y que ha trabajado para reducirlo significativamente. "Obviamente, fumar en el embarazo es malo, punto", admite. Explica que ha reducido su consumo considerablemente y que está tratando el tema con su ginecóloga: "Que yo esté fumando habitualmente no, y es algo que me ha costado mucho, pero con un par lo he hecho".