No ha habido un solo programa del corazón, ni una sola revista o debate relacionado con la prensa rosa en el que no se haya comentado el embarazo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. Y es que, si ya la relación entre los futuros padres sorprendía cuando salía a la luz el pasado mes de febrero, la llegada de este bebé que se espera a finales de año, en diciembre, ha impactado.

Ha supuesto un auténtico revuelo mediático. Y lo ha hecho por muchos motivos. Está la juventud de la pareja, están los escasos 5 meses de noviazgo, está el pasado conflictivo de Carlo Costanzia, está la venta de la noticia a una revista, está la unión de dos consuegras, Terelu Campos y Mar Flores que, se especula, nunca se han llevado bien y que, según parece no acercarán posturas en un futuro próximo. Y es que a la modelo no le sienta nada bien que la presentadora hable de la buena nueva y de su hijo en televisión. Aunque, no es la única que comparte esta opinión. Cada cual con su razones, pero la realidad es que las críticas a la hija de María Teresa Campos por la entrevista concedida a ‘De viernes’ no han cesado. Y uno de los programas donde también se ha comentado mucho es en Vamos a ver, que presenta Joaquín Prat.

Cambios en verano

El verano ya está aquí y con él muchos programas sufren cambios de presentadores y colaboradores que se toman unas merecidas vacaciones. Joaquín Prat y Patricia Pardo ya tienen sustitutos para Vamos a ver. Alfonso Egea será el conductor de la de la parte de sucesos mientras que Adriana Dorronsoro presentará la sección de televisión y corazón.