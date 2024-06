El Parque Warner Beach ha dado el pistoletazo de salida al verano celebrando con una fiesta repleta de rostros conocidos la inauguración de su décima temporada. Con Xuxo Jones como embajador, Fani Carbajo, Malena Gracia, Alejandro Albalá, Gustavo Guillermo, Yola Berrocal o Yulen Pereira han disfrutado de las atracciones acuáticas del famoso Parque Warner de Madrid, un oasis para sobrellevar las altas temperaturas de la manera más refrescante.

Tras revelar que cree que Anabel Pantoja empezó con su novio David Rodríguez -con el que espera su primer hij@ para el mes de noviembre- cuando todavía estaba con él, Yulen se ha sincerado como nunca sobre sus sentimientos respecto al embarazo de la sobrina de Isabel Pantoja, con la que mantuvo una intensa relación desde que se conocieron en 'Supervivientes 2022' hasta marzo de 2023.

Y aunque asegura que la futura maternidad de la influencer le es "completamente indiferente" no ha dudado en lanzarle una pulla: "Ella es lo que estaba buscando, enhorabuena". "La verdad no te puedo decir mucho más, creo que nos ha cogido a todos por sorpresa, a mí, a la prensa y a todo el mundo. Desearle que le vaya bien, es lo que quería, cada uno pensamos una cosa diferente y me lo voy a guardar un poquito para mí porque si no el micrófono se va a poner muy caliente" ha apuntado dejando entrever que no le ha sentado bien que Anabel vaya a ser madre con el fisioterapeuta al que conoció durante la gira de Isabel Pantoja por Estados Unidos, cuando ellos eran pareja.

"Me preguntáis cómo le va a mi ex con el chaval al que se le relacionó cuando estaba conmigo y ahora va a ser padre. Es raro e incómodo" ha confesado con sinceridad, dejando claro que Anabel es "pasado" y aunque le desea que le vaya bien porque "la conoce y sabe que es lo que quería", "no tengo mucho más que comentar".