Con un gira por delante súper prometedora este verano gracias a sus éxitos, entre los que destaca 'Mambo', Kiko Rivera ha atendido este jueves a las cámaras de Europa Press y se ha abierto en canal. De lo más sincero, el dj nos ha confesado que está viviendo uno de sus mejores momentos personales y profesionales ahora que por fin se ha quitado la mochila que tenía encima.

"Considero que estoy en el mejor momento, no solo por mí sino por la gente que me rodea" nos explicaba el artista, ya que "he venido luchando todos estos años de mi carrera más solo que la una, hoy en día tengo un equipo de trabajo y una discográfica que ha confiado en mí".

En cuanto a los problemas de salud que ha padecido en los últimos años, Kiko nos contaba que ahora "no me puedo quejar después del gran bache de salud" porque "estoy cuidándome al máximo que puedo, no salgo prácticamente a ningún sitio y estoy centrado en mi carrera".

De lo más emocionado, el hijo de Paquirri desvelaba que sus hijos son "lo mejor que me ha pasado a mí en la vida" y hablaba de ellos con orgullo: "Francisco es muy bueno, esperemos que no sea como su padre cuando era joven y mis niñas son especiales, son con las que convivo día a día".

Sin duda, el momento más especial de la entrevista se producía cuando hablaba de su mujer, a quien considera "el pilar fundamental" de su vida porque "es mi salvadora, lo que ha soporto mi mujer y lo que ha aguantado conmigo... es un poco inaguantable, todavía no entiendo el porqué... y al final es porque alguien te quiere tanto que decide ayudarte" .

Al fin y al cabo, la colaboradora de televisión "me ha ayudado en todos los aspectos de mi vida, mi mujer ha estado levantándome cuando he necesitado esa ayuda" y por eso "es la persona a la que más quiero en el mundo junto con mis hijos".

Además, ha querido aclarar que en ningún caso Irene sigue a su lado por interés, ya que "cuando yo conozco en mi mujer yo estoy metido en todo lo malo, voy de camino a la ruina, son diez años... y hoy a la primera de cambio se separan por mucho que veas por redes que son la pareja perfecta".

Sobre el secreto de su relación, Kiko no lo tiene, pero sí que daba con la clave: "Al final el concepto de pareja es quererse muchísimo y aceptarse como es, mi mujer se ha sacado un master porque lo normal hubiese sido que me hubiese mandado a tomar por culo porque yo estaba muy mal psicológicamente".