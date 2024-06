Tras varios días en absoluto silencio, y para acabar con las especulaciones que han surgido en redes sociales desde el estreno de 'Supervivientes All Stars', Rocío Flores ha hablado por fin alto y claro sobre la participación de Olga Moreno en el reality y se ha sincerado sobre qué opina de que la exmujer de su padre haya regresado a Honduras.

"No tenía pensado decir absolutamente nada ni grabar ningún vídeo ni nada, pero como ya he recibido este mensaje -en el que uno de sus seguidores critica que no haya pedido públicamente el voto para que la madre de su hermana Lola se salve de la nominación- y no voy a dar pie a recibir más… No lo tenía pensado porque pensaba que se daría por hecho, pero bueno, lo voy a aclarar" ha comenzado el alegato que ha compartido a través de sus historias de Instagram.

"Por supuesto que apoyo a Olga en su concurso, en 'Supervivientes', al 100%" ha dejado claro, destacando que a "nivel personal tiene muchísimo mérito que una persona que viviendo el duelo que ella está viviendo, que creo que es lo peor que te puede pasar en la vida -la muerte de su madre, Rosa Obrero, el pasado 9 de junio- haya tomado la decisión de ir". "Me parece bastante fuerte por su parte, y de hecho, espero, deseo, y confío en que dure lo máximo posible en el concurso y que logre adaptarse de nuevo al concurso. Que logre, aunque sea, disfrutar un mínimo de la experiencia", ha asegurado.

Como ha apuntado, reconociendo que le parecería "súper hipócrita" decir que ha regresado a 'Supervivientes' "solo y únicamente para vivir esta experiencia única", Olga ha decidido participar en el 'All Stars' porque es "un trabajo". "La gente va a 'Supervivientes' a facturar, y gracias a que hay personas que van a esos concursos, da muchísimo trabajo a otras personas para que lo puedan comentar", ha afirmado.

Y es que en su mensaje también ha lanzado un dardo a aquellos que han criticado que la ex de su padre esté en el reality cuando hace apenas dos semanas que falleció su madre: "Lo que más gracia me hace de todo es que justamente las personas que están juzgando el hecho de que Olga haya tomado la decisión de ir en este momento de su vida a 'Supervivientes', son personas que han durado entre 0 y nada en el concurso".