Tantos han sido los bombazos que hasta hoy nos han traído los realities televisivos que cualquier salida inesperada de guión podría no soprender a la audiencia. Por eso, no sería tan raro encontrarse con uno de los rostros más conocidos en la actualidad en las tardes de Telecinco en algún concurso de esta clase. Se trata ni más ni menos de uno de los Mozos de Arousa, que ha sido fotografiado por otro de sus compañeros con la camiseta de 'Supervivientes' y el equipaje al lado. Y es que no sería tan raro encontrarnos a alguno de los tres en otro programa de la cadena, como ya hizo en su momento Bruno Vila en 'Bailando con las Estrellas', programa en el que llegó a la final pese a las críticas.