Yulen Pereira sabe bien lo que es participar en Supervivientes y encima, encontrar el amor en Honduras. El esgrimista coincidió hace dos ediciones en el relaity con la sobrina de Isabel Pantoja, Anabel con quien mantuvo un más que evidente tonteo y con quien un a vez fuera del concurso empezó una relación que todos criticaron.

De infidelidades ha hablado también Yulen Pereira quien no ha esquivado las preguntas osbre Supervivientes All stars y sobre todo, aquellas que tienen que ver con el tonteo que Sofía Suescun protagonizó con Logan en su edición y sobre si ahora, se está repitiendo la historia esta vez, con Abraham como protagonista.

Además, Yulen ha hablado del arranque de 'Supervivientes All Stars' y ha revelado que ya tiene un claro favorito: "Alejandro Nieto es muy amigo mío, espero que gane esta edición, es muy amigo mío. Y sino Marta Peñate, son muy buenos supervivientes". "Son muy fuertes, muy buenos concursantes... lo que habrá ahí es meterse una jaula llena de tiburones, egos muy altos, gente que quedó segunda y quiere ganar, gente que quiere repetir... va a estar muy bien, va a haber mucha competencia así que vamos a ver qué sucede" avanza, convencido de que será una aventura épica.

Respecto al tonteo de Abraham García con Sofía Suescun, el ex de Anabel cree que es "todo un poco mentira porque el tipo es un bestia y no cree en nadie, pero a Kiko ya le tiene molesto". "Allí pasan cosas, Sofía dijo que se lio con Logan porque se aburría, no sé si es el tiempo, Honduras que tiene una cosa mágica... Puede pasar cualquier cosa" asegura.