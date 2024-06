La tensión ha estallado en el plató de ‘Ni que fuéramos Shhh’. Han saltado chispas, han llovido amenazas y se ha lanzado un ultimátum que puede poner en jaque la continuidad del programa. Porque aunque la brutal bronca en directo ha enfrentado a Kiko Matamoros y Víctor Sandoval, la realidad es que todos los colaboradores presentes se han visto implicados en un enfrentamiento muy subido de tono. Tanto que incluso se han producido dos inesperadas espantadas.

Si bien es cierto que la mecha ya llevaba encendida desde hace unas cuantas semanas, ha sido este miércoles cuando finalmente ha explotado. Los dos colaboradores se tenían ganas, y se ha notado. Mientras Kiko Matamoros daba su opinión sobre las últimas noticias relativas al embarazo de Alejandra Rubio, Víctor Sandoval se mostraba distraído. Estaba aburrido y no dudaba en demostrarlo con sus constantes interrupciones. Al ex marido de Nacho Polo no le interesaba la opinión de su compañero por ser, según él, repetitiva y anticuada. Algo que no hacía gracia al padre de Laura Matamoros.

“¿Puedo decir algo para acabar?”, decía Kiko visiblemente molesto por la actitud de un Víctor que hizo oídos sordos a tal petición. “¡Qué te están diciendo que te calles!”, terminaba explotando el ex marido de Makoke haciendo estallar también al otro implicado. "¡Qué no me grites! ¡David (Valldeperas), a mí no me grita más este señor!”, expresaba con un elevado tono de voz levantándose y dirigiéndose hacia la posición en la que se encontraba el director.

“Pues yo no vengo porque él viene todos los días. ¡Qué cruz!”, exclamaba el ex de Nacho Polo. “Me voy a mi casa. Me va a dar un infarto. No lo aguanto”, añadía también fuera de plató antes de que Valldeperas calmara las aguas y convenciera a los dos colaboradores de regresar a los sillones.