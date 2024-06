Alejandra Rubio se ha convertido en la protagonista inesperada de la jornada. Tras cerca de 5 meses de relación con su novio Carlo Costanzia, la pareja daba la sorpresa anunciando su embarazo. Las reacciones a esta inesperada noticia no se han hecho esperar y una de las que más expectación despertaba, la de la madre de la influencer ya ha salido a la luz.

Además de cuanto ha cobrado la pareja por conceder la exclusiva, los familiares de Alejandra Rubio siguen reaccionando a la noticia. En el caso de Carmen Borrego, esta ha sido muy críticia con la actitud que Carlo Costanzia está teniendo co la prensa ante la presión mediática.

Tanto es así que el joven no ha dudado en amenazar a los reporteros con interponer una denuncia.

"Su gestión no es buena"

"El otro día estaba nerviosa y quizás no supo gestionarlo de la mejor manera. Yo ya he dicho que me considero 'personaja', pero no todo vale. La gestión de Carlo no es buena y lo digo porque lo veo. Pido tranquilidad para todos, que no llegue la sangre al río. Creo que están nerviosos, me consta que no hay ningún problema entre ellos. Alejandra es una mujer con carácter que hace las cosas como quiere", ha dicho Carmen Borrego en el plató.

Unas declaraciones que llegan poco después de que Carlo, el hijo de Mar Flores, perdiera los papeles con la prensa. No contento con que se grabara su portal, amenazó a los reporteros allí apostados con una frase que no pasaba desapercibida. "Os vais a cagar", advertía visiblemente molesto.