‘Reacción en cadena’ ha celebrado este el primer aniversario de los Mozos de Arousa en el concurso presentado por Ion Aramendi. Durante este tiempo, el trío de amigos ha superado todos los récords del programa, pero ¿qué balance hacen de este imparable y exitoso año? ¿Cómo les ha cambiado la vida?

Bruno admite que se encuentra “bastante más feliz que hace un año”. Y es que el gallego se ha convertido en uno de los principales rostros de la cadena en el último año. Su alegría en Reacción en cadena se ha visto marcada por su polémico paso por 'Bailando con las estrellas' no ha sido nada fácil.

Las palabras de su compañera

Marta Blanco ha sido la persona que ha acompañado a Bruno en todo su viaje. Esta bailarina profesional también ha tenido que ser testigo en primera persona de todas las valoraciones (negativas en la gran mayoría de los casos) que ha recibido el Mozo de Arousa. Ahora, la bailarina ha querido hacer una valoración tras su paso por el programa.

"No tengo ni las palabras suficientes ni las emociones ordenadas como para verbalizar todo lo que esta aventura me ha hecho sentir. Gracias por confiar en mi trabajo, en mi profesión y en mi persona para formar parte de esta montaña rusa de programa. Por haberme apoyado, familia y amigos. Por haber hecho lo que mejor sabéis hacer, que es querer mucho y bien. @bruuno_vila a ti por ir de la misma mano que nos ha hecho colocarnos en uno de los podiums de los que más orgullosa me he sentido. Por confiar y darme la oportunidad de luchar a tu lado en tu concurso. Solo puedo agradecer en cada párrafo. A mi chico, a mis padres, abuelos y tíos por haber hecho el concurso interna y emocionalmente conmigo. A todos mis amigos que me han recordado porque soy tan afortunada en la vida. Felicitar no solo a mis amigos y concursantes ganadores. Sino a todos los que han participado y han dedicado momentos de tu trayecto en el programa en abrazarme, escucharme y aconsejarme. Porque al fin y al cabo eso es ganar. Y una vez más GRACIAS a todos quiénes hayáis dedicado tiempo de vuestro día en mandarnos apoyo, mensajes y palabras chulas. Esto ha sido tan nuestro como vuestro. Nos vemos muy pronto".