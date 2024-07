Tarde complicada en 'Así es la vida' para Alejandra Rubio que, tras la entrevista de Mar Flores en la revista ¡HOLA! hablando sobre su 55 cumpleaños, vuelve a estar en el candelero mediático por su embarazo, su relación con Carlo Costanzia y todo lo que se está diciendo de ella durante estas semanas.

La joven ha asegurado que la entrevista de la madre de su chico "me parece bien la entrevista, ha estado correcta, ha hablado de su vida, de la relación con sus hijos y me parece muy bien".

Sin embargo, Antonio Montero apuntaba el hecho de que haya conocido a Mar en un evento, dejando entrever que no es lo habitual y que es reflejaría que la relación entre madre e hijo no es tan positiva... y Alejandra le respondía sacando su peor cara.

"¿Qué tendrá que ver? Es que mezclas, tienes un cacao mental... te parece fenomenal que Mar Flores haga una entrevista bonita, pero para los demás no, solo para ella..." le decía la hija de Terelu Campos al colaborador.

Además, Carmen Borrego que también se encontraba en plató explicaba que "me gusta cómo habla Mar de todos sus hijos y apoya a Carlo de muchas de las cosas que se dicen de la relación madre e hijo y eso me gusta".

También le han preguntado a Alejandra sobre la exclusiva de Edmundo Arrocet... y ahí se ha mostrado muy rotunda: "Decirle que yo no he sucumbido a la vida fácil, yo estoy trabajando todos los días y el que ha sucumbido a la vida fácil gracias a mi abuela es él. Gracias a eso puede hacer una exclusiva cada vez que le apetece ganarse un dinerito y opinar de cosas que ni le van ni le vienen".

La nieta de la recordada María Teresa Campos confesaba que "ni pertenece a nuestra familia, ni a nuestra vida ni a nada, pero se sigue aprovechando porque le viene muy bien" y le mandaba un mensaje: "No necesito ningún consejo, no conoces a mi familia política, no debes opinar de ellos. Si piensas que comparando a dos familias te hace mejor, vas por mal camino".

Por último, Carmen puntualizaba que "las ultimas palabras de Edmundo en su ultima exclusiva fue que 'si ellas se callan, yo me callaré', hemos estado calladas, no hemos hablado ni vamos a hablar, ni pertenece a esta familia ni es el viudo de mi madre, deje de mencionar a mi madre que no se puede defender y deje de difamarla".