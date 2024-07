Ya sabemos la fecha en la que podría nacer el bebé de Anabel Pantoja y David Roal. La influencer y colaboradora televisiva ha hecho pública la primera imagen (más cercana) que se puede tener a estas alturas del embarazo de un bebé, el pantallazo de la aplicación que hace seguimiento de su embarazo.

"La sobrinísma", que está de 20 semanas, lo que se traduce en 140 días, está de lo más emocionada con esta nueva etapa vital, sobre la que está completamete volcada a pesar de seguir adelante con su vida laboral. Y es que Anabel llevaba un tiempo queriendo ser mamá y ha visto en David Roal el perfecto padre para hacerlo realidad.

"Ver esto es lo que me hace levantarme y seguir, gracias bebé por cuidarme, no dejarme sola y levantarme cuando me caigo", escribe Anabel en sus historias de Instagram junto a esta fotografía en la que también aparece reflejada la fecha de nacimiento de su bebé, del que todavía se desconoce al sexo a pesar de los deslices de su tía y su madre, que aseguraron que era un niño. En pleno segundo trimestre de embarazo y con una tripa de embarazada cada vez más notable, Anabel y David esperan ser papás el día 20 de noviembre.