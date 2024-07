Convertida en uno de los azotes públicos de la familia Campos, Gema Serrano ha sido la última en reaccionar al sorprendente embarazo de Alejandra Rubio tras apenas 5 meses de relación con Carlo Costanzia. Y, demoledora, vuelve a acusar a Terelu Campos y a Carmen Borrego de preocuparse nada más de "hacer exclusivas para ganar dinero", incluso con una noticia como la futura maternidad de la nieta de María Teresa Campos. "El tiempo me vuelve a dar la razón. Trabajar lo justo. La hija de Terelu decía que no era personaje público, trabajaba solamente comentando la vida de los demás, y ahora ha dado una exclusiva y se ha convertido en un personaje público, ¿no? Veremos a ver hasta dónde le llega, porque, claro, ya hemos empezado... y no hay más razón que el dinero. ¿Cuánta gente se queda embarazada y no va directamente a una revista a contarlo? Lo que le priva a esa gente en el sentido de trabajo es...es el dinero. Y de ahí, cualquier cosa" sentencia demoledora.