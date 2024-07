Alma Bollo, prima de Kiko Rivera y Anabel Pantoja y exconsursante de Supervivientes está embarazada de 8 meses. La hija de Raquel Bollo espera su segundo hijo tras tener a su primogénita Jimena con Juan José Peña.

Ahora la joven ha subido un preocupante mensaje a Instagram donde ha contado a sus seguidores que había sufrido un accidente con el coche y había acabado en el hospital.

Sin embargo, a pesar de la preocupación de la noticia la hija de Raquel Bollo ha querido tranquilizar a sus seguidores ahora que etsá fuera de peligro.

Accidente

Alma Bollo, embarazada de 8 meses, ha sufrido un percance con el coche. La hija de Raquel Bollo y Chiquetete ha acudido de urgencias al hospital tras el accidente. La que fuera concursante de 'Supervivientes' ha explicado lo ocurrido a través de su perfil oficial de Instagram, lanzando un mensaje tranquilizador a sus seguidores a pesar de lo alarmante de sus palabras.

Llevaba algún tiempo desaparecida de sus redes sociales, y ella era perfectamente consciente de ello. Por eso, la creadora de contenido ha explicado por qué ha estado algo más alejada de sus perfiles online. En primer lugar, la andaluza ha explicado que está inmersa en los preparativos de la 'baby shower' de su hijo Miguel, al que dará a luz en las próximas semanas, pues está ya en la semana 33 de gestación.

Pero esto no era todo. La hija de Raquel Bollo y Chiquetete ha confesado ahora que ha estado algo preocupada tras sufrir un accidente automovilístico. "No me he pasado por aquí porque el día no terminó de la mejor forma. Tuve un percance con el coche, pero, gracias a Dios, está todo bien. Por esto estuve más desaparecida en la segunda parte de la tarde, y con todas las cosas que tenía que hacer... Pero bueno", se ha lamentado la modelo, que ha compartido el parte médico tras su visita a urgencias.