Terelu Campos no ha tenido el regreso esperado a la cadena que ha sido su casa durante tantos y tantos años. La cabeza visible del clan Campos se enfrentó la semana pasada a una de las entrevistas más duras de su carrera. Junto a su yerno Carlo Costanzia, ¡De viernes! le planteó el reto de escuchar cosas que una madre no debería oír sobre su hija. El propio Joaquín Prat, compañero de Telecinco, salió en defensa de Terelu.

"Es una noticia feliz que lo conviertas o no en un negocio, siempre cuando sea legal, estás en tu perfecto derecho, pero que te tengas que comer que tu yerno cuente cuándo se pone o no preservativo y verlo en la tele… es comerte un sapo que tela", exponía sobre un momento puntual de la entrevista en la que Costanzia desveló algunas intimidades de su relación con Alejandra Rubio.

Aun así Terelu ha sido la primera en salir y defender a su hija de todas las acusaciones que se están lanzando sobre su persona. También aseguró que no existe ninguna mala relación con Alejandra y que le va a apoyar durante todo el proceso. "No hay ninguna mala relación y no la ha habido nunca. Terelu y su hija se ven muchísimo y comparten muchas cosas", sentenció Terelu.