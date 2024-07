Alejandra Rubio se ha convertido en la protagonista inesperada de la jornada. Tras cerca de 5 meses de relación con su novio Carlo Costanzia, la pareja daba la sorpresa anunciando su embarazo. Las reacciones a esta inesperada noticia no se han hecho esperar y una de las que más expectación despertaba, la de la madre de la influencer ya ha salido a la luz.

'Vamos a ver' ha analizado la dura entrevista a la que Alejandra Rubio se sometió este martes en 'Así es la vida' y en la que no pudo evitar romper a llorar tras las críticas recibidas tanto ella como su pareja y futuro padre de su hijo, Carlo Costanzia.

Isa Pantoja, que también sufrió muchas críticas durante su embarazo, ha opinado: "No culpo a Carlo porque ella lo hace porque quiere, pero tener a una persona diciéndote cómo hacerlo, ella no lo lleva bien. Si lo lleva tan mal y no le sienta bien, Carlo, que fue el que le dijo lo de la exclusiva, también debería decirle ahora... para porque es lo mejor para ti", ha reflexionado.

Joaquín Prat también ha dejado clara su opinión sobre todo lo que está sucediendo: "Si no hubiese sido con Carlo, yo estoy convencido de que la exclusiva no se vende", ha afirmado.