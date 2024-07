Sonsoles Ónega está al frente de programa vespertino Y ahora Sonsoles. Tras un año en antena el espacio que cuenta con un nutrido grupo de colaboradores, se ha convertido en el competidor por las franjas de las tardes de TardeAR, presentado por la incombustible Ana Rosa Quintana.

Un éxito que sin embargo, parece haber acabado pasando factura a la hija del periodista Fernando Ónega y es que la presentadora ha confesado que los problemas de salud han sido algunos de los obstáculos que la han incapacitado en los últimos meses, todo fruto de la sobrecarga de trabajo.

Problemas de salud

Sonsoles Ónega se ha sincerado como nunca sobre los problemas de salud que ha sufrido en el último año. No hay duda de que la presentadora de 'Y ahora Sonsoles' está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales, ya que ha conseguido posicionar su programa como líder de su franja.

Además, cuenta con una exitosa carrera como escritora, y es que la periodista se llevó el año pasado el Premio Planeta 2023 por su novela histórica 'Las hijas de la criada'. No obstante, no todo es tan bonito como parece en la vida de Sonsoles Ónega, ya que, como ha desvelado, ha sufrido un importante bache de salud en los últimos meses. Esto es lo que ha dicho a Europa Press.

Durante la entrega de los Premios Merca2 2024, Sonsoles Ónega ha hecho balance de su último año profesional y personal: "Ha sido un año muy exigente, pero no me quejo en absoluto de los resultados. Ya sabíamos que iba a ser una temporada difícil, lo dije cuando arrancó, tenemos una competencia entre los grandes de la televisión y hemos acabado bien, con muchas ganas para el año que viene".

Sobre qué le pide a la vida, la periodista lo tiene claro: "Yo no pido nada, yo le pido a la vida que me sea conservada como hasta ahora, lo más valioso es tener salud para ir con todo". Ha sido entonces cuando ha desvelado su problema de salud: "Este año he descubierto que mi resistencia tiene límite y he llegado a padecer el agotamiento crónico pero bueno, con eso es suficiente". Se trata de una enfermedad compleja que se caracteriza por la fatiga persistente y la presencia de dificultades cognitivas.