Alejandra Rubio se ha convertido en la protagonista inesperada de la jornada. Tras cerca de 5 meses de relación con su novio Carlo Costanzia, la pareja daba la sorpresa anunciando su embarazo. Las reacciones a esta inesperada noticia no se han hecho esperar y una de las que más expectación despertaba, la de la madre de la influencerl, ya ha salido a la luz.

Según las declaraciones que la pareja hacía a la revista Hola para anunciar la feliz noticia, Terelu Campos se habría sorprendido al enterarse de este bombazo pero, acto seguido, habría mostrado su apoyo a la pareja.

Un embarazo que ha agitado el mundo del corazón y que se espera que sea tan polémico como los inicios de la relación entre el hijo de Mar Flores y la hija de Terelu Campos, embarazada de 3 meses.

Lo cierto es que Alejandra Rubio y Carlo Constanzia acumulan muchos días siendo la comidilla desde que dieron la noticia. Y no exentos de críticas, como las de Marta Riesco en el programa "Ni que fuéramos Shhh...": "Cuando le preguntan si está enamorado de Alejandra y dice 'no, yo es que de eso no voy a hablar'... ¿A qué se cree que ha ido a 'De Viernes'? ¿A hablar de su carrera como actor? Creo que no se da cuenta de que está ahí por lo que está. Porque dijo 'lo que yo tenga que decir a Alejandra se lo diré en privado'. Éste se debe de creer que han ido a que le entrevisten como profesional".