La tensión de los concursantes de 'Supervivientes: All Stars' en la isla se contagia rápidamente en el plató. Así lo hemos visto con Kiko Jiménez y Tony Spina trasladando la bronca de Sofía y Marta al plató, y también lo hemos podido ver en el último 'Conexión Honduras' con Carmen Borrego.

Al comentar un vídeo en el que se veía el buen rollo que contagia Bosco Martínez-Bordiú, Carmen Borrego lanzaba un mensajito a las dos concursantes que más están discutiendo en esta edición: Sofía Suescun y Marta Peñate. "Sofía y Marta tendrían que aprender de Bosco", aseguraba Carmen. Un comentario ante el que Tony Spina se quedaba callado sonriendo mientras que Kiko Jiménez apuntaba por lo bajo: "Mientras que aprendan de él y no de ti...".

Aunque el comentario había sido por lo bajo, no pasaba desapercibido a Carmen y le preguntaba qué era lo que había dicho. Con una sonrisa, Kiko no quería repetir el comentario. "Dime lo que has dicho, cobarde, que vas por abajo", comentaba Carmen Borrego. "Era broma", repetía hasta que al final el novio de Sofía Suescun confesaba lo que había dicho. "Tal vez tengan mucho más que aprender de mi que de ti", replicaba la hermana de Terelu Campos. Un enfrentamiento que paraba Sandra Barneda.